Papa Francesco: "Dalla pandemia si esce migliori se si cerca il bene comune" (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'Udienza Generale di Papa Francesco di mercoledì 9 settembre 2020. CITTA' DEL VATICANO – L'Udienza Generale di Papa Francesco di mercoledì 9 settembre 2020. Il Pontefice si è soffermato ancora una volta sull'emergenza coronavirus: "La crisi che stiamo vivendo – le parole di Bergoglio – a causa della pandemia colpisce tutti. Possiamo uscirne migliori se cerchiamo tutti insieme il bene comune, al contrario, usciremo peggiori. Purtroppo, assistiamo all'emergere di interessi di parte. Per esempio, c'è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini e poi venderli agli altri …".

