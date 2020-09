Omicidio Willy, restano in carcere tre arrestati, uno ai domiciliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) restano in carcere tre dei quattro giovani arrestati, con l’accusa di concorso in Omicidio preterintenzionale, per la morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso in seguito a un pestaggio a calci e pugni a Colleferro nella notte tra sabato e domenica. Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli restano in carcere mentre Francesco Belleggia va agli arresti domiciliari. La decisione del gip di Velletri arriva dopo l’interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia. Leggi su huffingtonpost

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - carlogubi : La cosa più triste dell'omicidio di Willy è pensare che sia solo un 'effetto collaterale' di un profondo e diffuso… - Agricolturabio1 : RT @MauroV1968: Grande @matteoplatone come sempre. Parole razionali ed equilibrate. Willy Monteiro Duarte e la terribile normalità di una… - vichgallavich : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy Omicidio Willy, testimoni: "Belleggia ha sferrato il calcio mortale al ragazzo" TGCOM Omicidio Colleferro, i quattro fermati: “Fatto da pacieri, Willy non l’abbiamo colpito”

L’interrogatorio dei quattro fermati per l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. COLLEFERRO (ROMA) – E’ durato poco meno di quattro ore l’interrogatorio dei quattro fermati per l’omicidio di Willy ...

Omicidio Willy Monteiro, oggi l’interrogatorio davanti a Gip dei 4 fermati

Lutto cittadino per Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso tra sabato e domenica a Colleferro, cittadina tra le province di Roma e Frosinone. Lo ha annunciato il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.

L’interrogatorio dei quattro fermati per l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. COLLEFERRO (ROMA) – E’ durato poco meno di quattro ore l’interrogatorio dei quattro fermati per l’omicidio di Willy ...Lutto cittadino per Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso tra sabato e domenica a Colleferro, cittadina tra le province di Roma e Frosinone. Lo ha annunciato il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.