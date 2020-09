Migranti in quarantena per quattro giorni su un pullman a Udine: interviene la Caritas. E Fedriga minaccia “ordinanza alla Musumeci” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nel giorno in cui la ministra Luciana Lamorgese era in Friuli Venezia Giulia per incontrarsi con i vertici regionali e discutere di controllo dei confini, hanno finalmente trovato un luogo dignitoso dove sistemarsi le 70 persone Migranti che da sabato dormivano in un pullman a Udine. Un passo indietro: la scorsa settimana, un gruppo di circa 70 persone provenienti da Pakistan, Afghanistan Bangladesh è stato trasferito da Tricesimo – comune una manciata di chilometri a nord del capoluogo friulano dove non avevano altro posto dove stare se non sulle gradinate del Santuario della Madonna Missionaria – a Udine. Ma non in una struttura coperta bensì lasciati dentro le corriere all’interno del parco dell’ex ospedale psichiatrico ora sede di un distretto dell’Azienda Sanitaria ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : LE NAVI 'BOMBA' DEI MIGRANTI: FOCOLAI INNESCATI DAL GOVERNO CONTRO GLI SBARCHI IL VIMINALE SA FARE SOLO UNA COSA: S… - Massimo46572086 : RT @GagliardoneS: La Lamorgese si esibisce nell'ENNESIMA mancanza di rispetto per l'intelligenza degli Italiani: 'Abbiamo preso le navi qua… - francescaferdi3 : RT @LaVeritaWeb: Il ministro giustifica le costose imbarcazioni con la scusa della «sicurezza». I numeri dicono il contrario. Nuove protest… - fabrymc4 : Altra nave quarantena - ACasperia : RT @GagliardoneS: La Lamorgese si esibisce nell'ENNESIMA mancanza di rispetto per l'intelligenza degli Italiani: 'Abbiamo preso le navi qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti quarantena Ora spuntano i bus quarantena I migranti: "Noi dormiamo qui" ilGiornale.it Venezia: 10 minuti di applausi per Notturno di Rosi

Dieci minuti di applausi poco fa al termine della premiere mondiale di Notturno di Gianfranco Rosi nella.sala grande del Palazzo del cinema al Lido di Venezia. Felice del tributo il regista in gara pe ...

Il prefetto: "Sulle regole non transigo"

Claudio Ventrice interviene sulla “movida”. "Capisco che i locali debbano lavorare, ma la salute pubblica viene prima di tutto" ...

Dieci minuti di applausi poco fa al termine della premiere mondiale di Notturno di Gianfranco Rosi nella.sala grande del Palazzo del cinema al Lido di Venezia. Felice del tributo il regista in gara pe ...Claudio Ventrice interviene sulla “movida”. "Capisco che i locali debbano lavorare, ma la salute pubblica viene prima di tutto" ...