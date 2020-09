Mercato Genoa: Da Zajc a Ranocchia. Badelj, accordo con la Lazio. Le uscite (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Genoa ora accelera. Dal 20 agosto era forte su Zajc, seguito da altri tre club italiani, adesso siamo davvero ai titoli di coda, scavalcata la concorrenza con il via libera del Fenerbahce. Per la fascia pole per Karsdorp, a questo punto il centrocampista Calò può andare al Brescia che se la gioca con il Pordenone, ma senza Sabelli nell’operazione. Fiducia di arrivare a Ranocchia, sarebbe un ritorno, con la possibilità di provare un nuovo affondo per Juan Jesus. Per Badelj c’è l’accordo totale con la Lazio, ora si cercano le intese con il croato. Maran giocherà con il 3-5-2, da qui la possibilità di rinunciare a qualche esterno: Younes resta in piedi, ma farebbe la mezzala, l’Hellas a questo punto può avere ... Leggi su alfredopedulla

tancredipalmeri : Quindi la Juventus ha preso Romero a 30 milioni dal Genoa, lasciandolo al Genoa, per poi prestarlo all’Atalanta con… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Genoa, ufficiale il ritorno di Perin dalla Juventus Operazione definita a titolo temporaneo… - Noovyis : (Mercato Genoa: Da Zajc a Ranocchia. Badelj, accordo con la Lazio. Le uscite) Playhitmusic - - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: niente Atalanta per Karsdorp, l'olandese vicino al Genoa #AsRoma - eImudo : Ora voi potete farvi prendere dalle convulsioni perché Marchetti, che io sapevo facesse il portiere nel Genoa, dice… -

GENOA IVAN RADOVANOVIC In vista dell’imminente inizio della stagione il Genoa potrà contare nuovamente su Radovanovic. L’ex Chievo Verona è perfettamente guarito dall’infortunio ai legamenti, infortun ...

GENOA RANOCCHIA Si muove in maniera massiccia il mercato del Grifone Reduce da due stagioni deludenti la dirigenza capitanata da Faggiano non vuole più soffrire GENOA RANOCCHIA Per il giocatore sarebb ...

