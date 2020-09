Mascherine importate dalla Cina, sequestrati 1,2 milioni di euro a Irene Pivetti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nell’aprile scorso, quando la procura di Savona ha aperto un’inchiesta sulle Mascherine importate dalla Cina da Irene Pivetti, era stato disposto un blocco probatorio dei conti riconducibili alla sua azienda, la Only Italia Logistics Srl. Ma ora la procura di Busto Arsizio – a cui sono stati trasferiti per competenza gli atti dei magistrati di Savona e Siracusa, anche loro impegnati sul caso – ha deciso di disporre il sequestro preventivo di 1,2 milioni di euro riconducibili all’ex presidente della Camera. E ha integrato le ipotesi di reato a suo carico: oltre che per frode in commercio ed evasione dell’Iva e dei dazi doganali, Pivetti ora è indagata anche per frode in pubblica fornitura. A ... Leggi su ilfattoquotidiano

Barbara68545184 : RT @fattoquotidiano: Mascherine importate dalla Cina, sequestrati 1,2 milioni di euro a Irene Pivetti - CHEfa71 : RT @fattoquotidiano: Mascherine importate dalla Cina, sequestrati 1,2 milioni di euro a Irene Pivetti - LucaSalvarani11 : RT @fattoquotidiano: Mascherine importate dalla Cina, sequestrati 1,2 milioni di euro a Irene Pivetti - AngieFerrante : RT @fattoquotidiano: Mascherine importate dalla Cina, sequestrati 1,2 milioni di euro a Irene Pivetti - fattoquotidiano : Mascherine importate dalla Cina, sequestrati 1,2 milioni di euro a Irene Pivetti -