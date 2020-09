L’indiscrezione: Samuele Ricci, aumenta il vantaggio della Fiorentina. Borja Valero pronto a tornare (Di mercoledì 9 settembre 2020) Da ormai un mese, era il 10 agosto, la Fiorentina mantiene la pole per Samuele Ricci, il centrocampista classe 2001 di proprietà dell’Empoli. Le altre concorrenti per il momento sono staccate, il mercato è sempre imprevedibile, ma le possibilità che Ricci indossi la maglia viola sono in assoluto aumento. E’ possibile, ripetiamo, che il ragazzo venga preso adesso dal club di Commisso e lasciato per un anno in prestito all’Empoli. Ci sono stati diversi contatti negli ultimi giorni, molto presto si cercherà la totale quadratura dell’operazione. Intanto Borja Valero pronto a tornare alla Fiorentina, sua priorità. Operazione facilitata dall’uscita di Benassi verso ... Leggi su alfredopedulla

