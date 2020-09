James Rodriguez all'Everton per "soli" 22 milioni: una beffa per il Napoli e per tutta la Serie A? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il fatto che un giocatore come James sia stato acquistato per così poco è una beffa per il Napoli e le squadre di Serie A che erano state accostate a lui? Leggi su 90min

lagoldoninuda : @_enz29 Allan Doukoure e James Rodriguez Enzo, mica parliamo di Kululu, Tonali e Roback - NackaSkoglund89 : Allan Lozano James Rodriguez Doucouré Lui difende un mercato con Darmian, Kolarov, Pinamonti, Joao Mario e Dalber… - Vito_Salvia : furbo il bayern. Tra perisic james rodriguez e coutinho nessun riscatto. - infoitsport : James Rodriguez riparte dall'Everton di Ancelotti - notiziasportiva : #Everton scatenato sul mercato. Ufficializzati nei giorni scorsi Allan (dal Napoli) e James Rodriguez (Real), rimp… -