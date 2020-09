“Io Ti Maledico”: Donna Aggredisce Matteo Salvini e gli Strappa Camicia e Rosario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il politico si trovava ad un comizio elettorale a Pontassieve in provincia di Firenze, la giovane è stata identificata e fermata dalle forze dell’ordine. Matteo Salvini, leader della Lega si trovava a Pontassieve, in provincia di Firenze per un comizio elettorale in vista delle regionali, ma all’arrivo si è presentato un inconveniente. Una ragazza di 20 anni di origine Congolese, avrebbe strattonato il capo del Carroccio appena arrivato finendogli per Strappare Camicia e catenina dal collo. Secondo quanto emerso la ragazza si trovava in mezzo al pubblico, ed era in evidente stato psico-fisico alterato, la giovane Donna è stata immediatamente identificata e schedata in questura. A darne notizia è stato l’ex sottosegretario Guglielmo Picchi sul ... Leggi su youreduaction

MoonLuchy : Volevo dire che io maledico la sciura. Perché mi fa schifo CHIUNQUE usi la forza. VIDEO | “Io ti maledico”: Matteo… - david110814023 : RT @firmina55: @GiancarloDeRisi Io maledico loro e chi ha permesso questo, sono trattati meglio degli Italiani questi stronzi. - firmina55 : @GiancarloDeRisi Io maledico loro e chi ha permesso questo, sono trattati meglio degli Italiani questi stronzi. - cinziaspoletini : RT @MissEnzuccia: Io maledico l’africana che ha aggredita #matteosalvini #fascistiRossi - MissEnzuccia : Io maledico l’africana che ha aggredita #matteosalvini #fascistiRossi -

Ultime Notizie dalla rete : “Io Maledico”