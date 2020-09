Giornalista canadese spaventata dall'irrigatore | video (Di mercoledì 9 settembre 2020) La reporter canadese Shelley Steeves viene spaventata dal getto d'acqua dell'irrigazione mentre dà le notizie. Il video viene pubblicato sulla pagina Gacebook di Global News, ricordando che "i giornalisti devono sempre essere consapevoli di ciò che li circonda". Giornalista sky non riconosce sindaco Genova figuraccia diretta tv video None Giornalista simon brewer misura vento uragano irma None Giornalista greco si volta e guarda ragazza durante diretta tv None Leggi su panorama

vincenzoblast : Lauren Southern è una giornalista canadese e attivista politica dell’ambiente conservatore-identitario. Nel 2019 ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalista canadese I 45 anni di Michael Bublé, l'erede di Frank Sinatra. FOTO Sky Tg24 Dana Gavanski – I Talk to the wind – Il video d’animazione di Gaia Alari

Uno dei capolavori dei primi King Crimson rivede la luce nella versione rielaborata dalla cantautrice folk Dana Gavanski, serbo-canadese accasata con la Full Time Hobby, alla ricerca di quella purezza ...

Il divertente video di una reporter sorpresa dal getto dell'irrigatore

Shelley Steeves, reporter dell’emittente canadese Global News, parla dei raccolti che prosperano nei campi grazie ad una corretta irrigazione. Tuttavia, un imprevisto complica la sua giornata di lavor ...

Uno dei capolavori dei primi King Crimson rivede la luce nella versione rielaborata dalla cantautrice folk Dana Gavanski, serbo-canadese accasata con la Full Time Hobby, alla ricerca di quella purezza ...Shelley Steeves, reporter dell’emittente canadese Global News, parla dei raccolti che prosperano nei campi grazie ad una corretta irrigazione. Tuttavia, un imprevisto complica la sua giornata di lavor ...