Ghirelli | «La Serie C inizierà il 27 settembre | confido in buon senso»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato ai microfoni di Radio punto Nuovo del campionato di Serie C Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo facendo il punto sul campionato di Serie C. CAMPIONATO – «Il campionato inizierà come stabilito il 27 settembre. Nessun rinvio, nessuna strana idea in tal senso. Si comincerà come detto da tempo. Chiaro che venerdì 11 ci sarà la sentenza su Picerno e Bitonto in merito a questa brutta storia del calcio scommesse e poi avremo un quadro generale completo. In base a cosa verrà deciso vedremo chi verrà riammesso o ripescato in Serie C. Occorre attendere un altro pò e poi si proseguirà in tal ...

