Coronavirus, in Inghilterra non potranno riunirsi più di sei persone (Di mercoledì 9 settembre 2020) Boris Johnson ha deciso: da lunedì 14 settembre in Inghilterra , escluso il resto della Gran Bretagna, non saranno consentiti ritrovi di più di sei persone. L'obbligo, valido sia all'aperto che al ... Leggi su tgcom24.mediaset

L'azienda farmaceutica AstraZeneca, che collabora con l'Università di Oxford, sospende la sperimentazione del vaccino anti-Covid per una reazione avversa che ha sviluppato un volontario in Gran Bretag ...

Coronavirus, in Gran Bretagna da lunedì vietati i raduni con più di 6 persone

dal nostro corrispondente LONDRA — La regola del sei per bloccare la seconda ondata: da lunedì in Inghilterra saranno vietate le riunioni di più di sei persone, anche in casa propria. Una misura cui i ...

