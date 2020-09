Como: l’assessora che getta via le coperte dei senza dimora è lo specchio di una città nel baratro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si è avvicinata a un senza fissa dimora che stava dormendo, gli ha strappato la coperta e l’ha gettata via. Poi ha fatto lo stesso con altre delle persone accampate sotto i portici di San Francesco, spazio a ridosso della città murata dove è solito sistemarsi chi una casa non ce l’ha. L’autrice del vergognoso gesto non è una cittadina comune, ma l’assessora alle politiche sociali del comune di Como Angela Corengia, nelle file del centrodestra. La vicenda ha fatto il giro del paese, anche grazie a un video che immortala il momento, mentre dall’opposizione locale si è alzata una condanna unanime. Il problema, però, è che si tratta dell’ennesimo episodio buio in una città che va perdendo sempre più la sua ... Leggi su wired

