Chiara Ferragni dallo psichiatra per un trauma: “Ci vado da due anni” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chiara Ferragni annuncia di essere in cura da uno psichiatra dopo aver vissuto un doloroso trauma. L’influencer si è messa a nudo sui social in seguito alla scomparsa di una persona cara: “Ricevo migliaia di messaggi da parte di ragazze che hanno subito degli abusi e hanno bisogno di aiuto. Volevo consigliare loro la terapia che ho intrapreso io anche se – nel mio caso – il trauma non è legato in realtà a un abuso. Da due anni vado dallo psichiatra e penso che sia fondamentale per conoscermi meglio”. Il nuovo percorso che ha appena iniziato è basato sulla terapia Emdr: una particolare metodologia, utile nel trattamento dei disturbi causati da stress e post ... Leggi su sportface

