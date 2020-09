Calciomercato Napoli – Affari e trattative 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Settimana piena per il Napoli sul fronte mercato: la società partenopea è molto impegnata per ridisegnare la rosa in vista della prossima stagione avendo messo in conto dallo scorso campionato la necessità di rifondare parzialmente la rosa. Trattativa Koulibaly – Manchester City Come rilevato da SportItalia procede la trattativa tra Kalidou Koulibaly ed il Manchester City, la società indubbiamente più interessata ad assicurarsi le prestazioni del centrale difensivo senegalese. Il Napoli continua a chiedere 75 milioni di euro, cifra che può essere raggiunta anche con l’ausilio di bonus vari ma non quelli che offre il club di Manchester, che paiono piuttosto complicati; il nodo per la fumata bianca sembra essere proprio correlato ai bonus, qualora si riuscisse a trovare una soluzione che ... Leggi su giornal

mirkocalemme : Il #Napoli spinge per #Nandez, che segue da maggio. Ieri incontro col suo agente, al #Cagliari potrebbe finire… - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, ecco #Fazio. E il #Napoli pensa a #Nandez nell'affare-#Ounas - DiMarzio : Non solo Genoa su #Luperto: inserimento del #Parma - Fantacalcio : Napoli, è fatta per Koulibaly al Manchester City: ecco quando ci sarà l'annuncio - barman_73 : RT @Ilarioforjuve: Ragazzi valutati circa 75 mila euro girato al Lille al prezzo di 5 milioni cadauno. In Francia si interrogano: perché… -