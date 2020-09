Barcellona, Messi torna ad allenarsi in gruppo: c’è Coutinho (Di mercoledì 9 settembre 2020) Allarme rientrato. Adesso Messi sorride e torna indossare la maglia del Barcellona al suo primo allenamento in gruppo dopo la burrascosa vicenda legata al mercato e all’addio dell’argentino. La Pulce in mattinata ha svolto il suo primo allenamento alla Ciudad Deportiva insieme a tutta la squadra, primo allenamento di gruppo anche per Coutinho, Sergio, F. De Jong e Ansu Fati. Foto: twitter Barcellona L'articolo Barcellona, Messi torna ad allenarsi in gruppo: c’è Coutinho proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : Futuro #Messi, il parere di #Kroos - capuanogio : “Quindi posso andarmene gratis dal #Barcellona?” No, non puoi “Ah, non posso?” #Messi - Sport_Mediaset : +++ #Messi: “la clausola di rescissione con il #Barcellona non è più in essere.” +++ #SportMediaset - XanZah10 : @_alex91_ Suarez e Messi sono il Barcellona. Sarei contenta per loro. - marco9894 : RT @Smg_1908: Messi sta cercando di convincere il Barcellona a tenere Vidal. In serata Felicevich a colloquio coi vertici blaugrana (Sky) -