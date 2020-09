Barcellona, Griezmann: «Io via? Solo invenzioni» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Antoine Griezmann ha parlato delle voci che lo vorrebbero lontano dal Barcellona Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, dopo la partita tra la sua Francia e la Croazia ha parlato delle voci che lo vorrebbero lontano dal club blaugrana. «Non so perché si inventino queste voci, forse per vedere se un giorno avranno ragione. Ma io sto benissimo a Barcellona, so di avere la fiducia sia dell’allenatore che del club. È stata una stagione molto complicata per tutti e ora dobbiamo ricominciare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

alexfrosio : Nella Francia #Griezmann torna Griezmann, quello che nel Barcellona non s'è mai visto, semplicemente perché il suo… - Paladino70 : @dan_ceres Può essere. Ma i rapporti Barcellona/Atletico si sono guastati lo scorso anno per l'affare Griezmann. - Alberto_Iess : @stamoroso In sostanza Messi e Ronaldo lo hanno votato tra i 3 del Pallone D'Oro, Griezmann prima di andare al Barc… - mirkogiovio : @pisto_gol Maurizio però Suarez ha giocato alla grande anche con uno come Neymar che occupava la fascia sx costante… - LelloPinto : Lautaro come Griezmann non è un giocatore da Barcellona. Discontinuo e umorale. -

