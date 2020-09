Violenza sessuale inviare foto hard a minore su WhatsApp (Di martedì 8 settembre 2020) Violenza sessuale via WhatsAppConfermata custodia cautelare in carcereDon Di Noto (Meter): "Cassazione apre via utile"Violenza sessuale via WhatsAppTorna su È Violenza sessuale inviare foto hard tramite WhatsApp a un minore. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 25266/2020 (sotto allegata). I supremi giudici hanno respinto il ricorso presentato da un giovane indagato "per aver scritto messaggi WhatsApp allusivi e sessualmente espliciti ad una ragazza minorenne" costringendola, inoltre, sotto minaccia di pubblicare la chat su altri social e a ricevere foto ... Leggi su studiocataldi

