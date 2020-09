Villa Reghini a Vinci è palco per il Maggio Musicale Fiorentino (Di martedì 8 settembre 2020) L'ingresso al concerto è gratuito ma è necessaria la prenotazione chiamando il numero 0571.933285 o scrivendo all'indirizzo mail ufficioturistico@comune.Vinci.fi.it. Leggi su lanazione

Vinci (Firenze), 8 settembre 2020 - Una serata fra stelle e note. Venerdì 11 settembre alle 21.15 nel giardino Sandro Pertini di Villa Reghini, in piazza della Pace 1 a Sovigliana, si terrà l'ultimo ...