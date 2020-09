Uomini e Donne, boom di ascolti per la nuova stagione, soprattutto grazie a Gemma (Di martedì 8 settembre 2020) Lunedì 7 settembre 2020 ha avuto inizio la nuova stagione di uno dei programmi televisivi più visti nella fascia pomeridiana e condotti da Maria De Filippi. Ci stiamo riferendo alla nuova stagione di Uomini e Donne, il quale è tornato facendo il boom negli ascolti. Ma andiamo per gradi. Tra le novità di questa edizione, ne troviamo alcune legate al Coronavirus. Infatti nello studio tutti devono indossare le mascherine, ma non solo. Sono, infatti, stati aggiunti dei plexiglass. In questo modo si cerca di rispettare la regola del distanziamento sociale, diminuendo così il rischio di contagio. Non è finita qui. Il pubblico, infatti, attendeva con ansia anche un grande momento. Stiamo parlando dell’entrata in ... Leggi su tutto.tv

