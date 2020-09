Tempio riduce la Tari per le attività interessate dal lockdown (Di martedì 8 settembre 2020) Eventuali richieste possono essere anche effettuate via mail a tributi@comunediTempiopausania.it e telefono: 079/679904-679941-679966-679907 , Visited 70 times, 70 visits today, Notizie Simili: Area ... Leggi su galluraoggi

Ultime Notizie dalla rete : Tempio riduce

Gallura Oggi

Tempio Pausania, 8 settembre 2020 – L’Amministrazione comunale di Tempio ha previsto, con deliberazione consiliare n. 31, di sostenere le utenze non domestiche (attività industriali, commerciali e pub ...Secondo la rivelazione del tabloid inglese The Sun, anche la celebre coppia formata da David Beckam e dalla moglie Victoria, ex Spice Girl, ha avuto il Covid. Avrebbero contratto il virus già a marzo, ...