Sventola la bandiera Lgbt ma un leghista gliela strappa: il video al comizio di Salvini (Di martedì 8 settembre 2020) Una ragazza Sventola una bandiera arcobaleno, simbolo della comunità Lgbt, e un militante della Lega gliela strappa dalle mani. È successo a Brindisi, in Puglia, dove Matteo Salvini ha partecipato al comizio in sostegno di Raffaele Fitto. La denuncia è arrivata da Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center: "Riteniamo questo gesto ignobile – sottolinea – cosa avrebbe detto Salvini se avessero strappato una bandiera della Lega? Chieda scusa ai ragazzi e prenda le distanze dai suoi militanti, altrimenti dimostrerà di essere connivente con queste azioni di odio, che sono alimentate dalla sua continua propaganda contro la legge sull'omotransfobia e le famiglie ...

