Suarez Juventus | ora ci siamo | ecco quanto guadagnerà

Suarez Juventus- Mancano ancora diversi dettagli prima della definitiva fumata bianca tra la Juventus e Suarez. Pochi dettagli da completare nel corso dei prossimi giorni. Il Pistolero sosterrà l'esame di italiano per ottenere il passaporto in questa settimana, poi tratterà la buonuscita con il Barcellona. Suarez Juventus, i bianconeri pagheranno un indennizzo al Barcellona Come confermato da "Goal.com" nei giorni scorsi, la Juventus pagherà un indennizzo al Barcellona per liberare l'attaccante uruguaiano a costo zero.

GoalItalia : Intesa Suarez-Juve sulla base di un triennale da 10 milioni a stagione: si lavora sull'indennizzo da versare al Bar… - marcoconterio : ?????? L'esame di italiano di Luis #Suarez si terrà probabilmente in settimana. Il #FCBarcelona ha già dato il place… - marcoconterio : ?? Intesa totale con Luis #Suarez per la #Juventus, non ci sono costi di transfer ma solo un indennizzo: c'è il via… - Roby_CurvaSud : RT @marcoconterio: ?????? L'esame di italiano di Luis #Suarez si terrà probabilmente in settimana. Il #FCBarcelona ha già dato il placet per… - topbetsystem : Luis Suarez rifiuta #LCFC. Brendan Rodgers ha passato ore a cercare di convincere il giocatore a trasferirsi al Lei… -