Spotify gratis, musica offline anche per i non paganti: l'indiscrezione (Di martedì 8 settembre 2020) Una grossa novità sembra essere in arrivo su Spotify. Il colosso dello streaming musicale potrebbe presto offrire musica gratis anche per i non abbonati Spotify è uno dei servizi maggiormente utilizzati al mondo. In poche parole permette, con un abbonamento mensile, di accedere ad una libreria praticamente infinita di canzoni, di ogni età e genere.

