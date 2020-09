Sindacati: completare Metro C e garantire attuali livelli occupazione (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – Assicurazione della totale copertura finanziaria, nomina in tempi rapidi di un commissario tecnico, istituzione di un tavolo interistituzionale: sono alcune delle proposte sulla Metro C di Roma formulate dai Sindacati nazionali e territoriali Feneal Filca Fillea alla ministra De Micheli, nel corso dell’incontro di questa mattina. “La tratta C della Metropolitana di Roma- spiegano i Sindacati- e’ un’opera strategica per lo sviluppo infrastrutturale della Capitale e per l’ammodernamento degli assetti trasportistici e della mobilita’ del territorio. Bisogna provvedere al suo completamento in tempi rapidi, garantendo cosi’ la continuita’ occupazionale per i 600 lavoratori impegnati nella sua realizzazione, ad oggi interessati da una cassa integrazione che ... Leggi su romadailynews

