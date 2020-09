Sente caldo in aereo: apre il portellone e si mette in piedi sul… (Di martedì 8 settembre 2020) Quello che potrebbe sembrare la trama di un film si rivela essere un fatto realmente accaduto. In un volo diretto a Kiev una donna presa da vampate di calore ha deciso di “prendere una boccata d’aria“ aprendo il portellone dell’aereo. A rendere la vicenda ancora più assurda e bizzarra, quello che la donna ha deciso di fare dopo aver deciso in maniera del tutto autonoma e arbitraria di aprire il portellone. La notizia è stata raccontata dal Sun e la spiegazione data dalla protagonista della vicenda alle autorità aeroportuali ha lasciato tutti senza parole. A bordo di un aereo giunto in Ucraina è accaduto un fatto altamente insolito; difficile da credere, ma una donna, presa da improvvise vampate di calore, ha pensato di aprire il ... Leggi su velvetgossip

Orvieto. Ha caldo, si rinfresca nella fontana della stazione ferroviaria. E il video diventa virale

La fontana di piazza Matteotti a Orvieto, il piazzale su cui si affaccia la stazione ferroviaria della città del Duomo, evidentemente suggerisce a più d'uno esperienze sul tipo de "La dolce vita" film ...

