Per la Azzolina si mette male. Pd e Iv non ne possono più: «Imbarazzante, siamo a caro amico» (Di martedì 8 settembre 2020) Traballa la poltrona della Azzolina. A “processarla” ora sono anche gli alleati di governo. Non solo i renziani, che hanno sempre manifestato una certa insofferenza nei suoi confronti. Ma anche i dem, che stanno uscendo allo scoperto. «La viceministra Ascani ammette che i ritardi nella consegna dei banchi sono un bel problema. E che ci sono stati degli errori anche nel reclutamento dei docenti. In pratica, le scuole stanno per riaprire ma ancora stiamo a caro amico». Lo afferma, in tono polemico, Stefano Pedica del Pd. Il Pd: «Azzolina ha capito la gravità della situazione?» «Che dire?», aggiunge. «Affermazioni di questo genere da parte di un esponente del governo sono a dir poco sconcertanti. Vuol dire che il governo, dopo mesi, non è ... Leggi su secoloditalia

