Patto per Catania, la commissione consiliare sollecita 'via di fuga' per il Maas (Di martedì 8 settembre 2020) Inserire con priorità nella nuova programmazione delle opere comunitarie del Patto per Catania, il progetto per realizzare una strada di collegamento tra la via d'accesso al Mercato Agro Alimentare ... Leggi su cataniatoday

graziano_delrio : La scuola, la più grande infrastruttura del Paese. Dopo polemiche e ritardi riparte, ma serve un patto educativo tr… - GrimoldiPaolo : #COVID19 #Lombardia, #Zoli: «Non potevo dare le carte alla regione per un patto di riservatezza, non ho nascosto la… - graziano_delrio : Sono riforme che richiedono tempo. Abbiamo superato l’antiparlamentarismo e ora la maggioranza è unita per arrivare… - GGirolamini : RT @OGiannino: Apprezzo molto l’onestà intellettuale di @orfini: “la verità l’ha detta Franceschini e il SI’ al referendum serve solo a sta… - gianni87605522 : RT @GuiducciLuigi: Ragazzi, il patto di responsabilità che devi firmare per mandare i bambini a scuola è una specie di dichiarazione di fed… -