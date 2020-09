Norvegia, Haaland segna ed esulta l'ex Napoli Michu! (Di martedì 8 settembre 2020) Idoli 'strani' e dove trovarli. Bryne, Norvegia, dove Haaland ha iniziato a segnare senza più fermarsi, ispirandosi a uno spagnolo dal gol facile e la mano sull'orecchio per festeggiare. Un po' come ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia Haaland Norvegia, Haaland show anche in nazionale: esulta come l’idolo Michu Sport Fanpage L'Italia si rifà sui Paesi Bassi e va in testa

L'Italia ha centrato la prima vittoria nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Dopo la prestazione poco brillante con la Bosnia-Erzegovina, gli Azzurri hanno superato per 1-0 i Paesi Bassi al ter ...

Segna Glik, la Polonia vince in Bosnia. Doppio Haaland nella manita norvegese

Milik in campo per 90’, ma è un altro “l’italiano” decisivo per la vittoria dei polacchi. Dopo il rigore di Hajradinovic, in chiusura di primo tempo Kamil Glik, nuovo acquisto dell’ambizioso Benevento ...

