Morto Pasquale Casillo: fu presidente del Foggia di Zeman (Di martedì 8 settembre 2020) Foggia in lutto. È Morto l’ex presidente del club calcistico locale, Pasquale Casillo, all’età di 71 anni. Era stato soprannominato “il Re del grano”. La città di Foggia ha sognato anche grazie a lui. Se ne va il presidente del club calcistico della città pugliese all’età di 71 anni, spentosi nella scorsa notte all’ospedale di Lucera. Sembra che da tempo stesse combattendo per un tumore. Pasquale Casillo fu colui che portò Zeman sulla panchina dei pugliesi: Zemanlandia a Foggia si è potuta ammirare anche grazie a lui, quando a cavallo tra gli anni 80 e 90 la squadra arrivò sino in Serie A. ... Leggi su bloglive

DiMarzio : Addio allo storico presidente del #Foggia - ItaSportPress : Calcio in lutto: è morto Pasquale Casillo. Fu presidente del Foggia di 'Zemanlandia' - - Aquila6811 : RT @ilmessaggeroit: Pasquale Casillo è morto a 71 anni, il “re del grano” fu storico presidente del “Foggia dei miracoli” di Zeman https://… - Aquila6811 : RT @DiMarzio: Addio allo storico presidente del #Foggia - fernandiyol : RT @NewsTuttoC: Lutto nel calcio: è morto Pasquale Casillo, ex Pres del Foggia di Zeman -