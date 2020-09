Morte di Willy, i fratelli Bianchi: «Non lo abbiamo toccato» (Di martedì 8 settembre 2020) «Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati». E' quanto hanno detto Marco e Gabriele Bianchi durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte Leggi su firenzepost

RegioneLazio : 'La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola… - PieroPelu : Willy è stato ucciso a calci e pugni da uno squadrone della morte sabato notte mentre si divertiva con gli amici. W… - lucianonobili : Willy #Monteiro, appena 21 anni. Una vita spezzata dall’odio. Picchiato a sangue fino alla morte da quattro assass… - ginsengin : @GiorgiaMeloni Sciacalla. Hai passato anni a diffondere l’odio e a fomentare i fascisti del cazzo che ti votano, la… - nanku_runaisa : RT @AnnaLeonardi1: Gli assassini di #WillyMonteiro negano di averlo ucciso a botte. 'Noi non l'abbiamo toccato' dicono. Tra poco uscirà ch… -