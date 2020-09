Max Giusti ritorna in Rai alla guida di «Boss in incognito» (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo quattro anni Max Giusti, il doppiatore di Gru in Cattivissimo Me e in Minions (la seconda avventura cinematografica dei simpaticissimi ometti gialli è stata rimandata per Covid al 2021) ritorna a condurre un programma in casa Rai. Fatta l’esperienza a Discovery e, in veste di concorrente a Pechino Express, l’ex conduttore di Affari tuoi atterra su Rai2 dall’8 settembre alla guida la sesta edizione di Boss in incognito. Leggi su vanityfair

