Mattarella “L'alfabetizzazione è un motore di giustizia e sviluppo” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L'alfabetizzazione consente alle persone di partecipare pienamente alla vita sociale attraverso l'esercizio concreto del diritto all'istruzione e offre la possibilità di migliorare i mezzi di sussistenza. Oggi nel mondo ci sono ancora almeno settecentosettantatre milioni di adulti che non hanno competenze di alfabetizzazione di base, rischiando così l'esclusione dalla sfera pubblica e di relazione, nonchè l'emarginazione culturale ed economica. L'alfabetizzazione è un motore di giustizia e di sviluppo”. A dirlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale dell'alfabetizzazione. “La Giornata ... Leggi su liberoquotidiano

