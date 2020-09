Marina Militare, tangenti per pilotare appalti: 9 condanne a Taranto (Di martedì 8 settembre 2020) Taranto - Il Tribunale di Taranto ha condannato nove imputati tra militari della Marina e imprenditori coinvolti nel processo con il rito abbreviato scaturito dall'inchiesta su presunte tangenti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

