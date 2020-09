Maria Pedraza, da La Casa di Carta in poi sempre più bella e sensuale – FOTO (Di martedì 8 settembre 2020) Maria Pedraza, la giovane Allison Parker de La Casa di Carta sembra allontanarsi sempre di più dall’immagine della ragazzina che interpretava. Sono passai tre anni da quando Maria Pedraza ha interpretato per la prima volta Allison Parker, la giovane e viziata figlia liceale dell’ambasciatore inglese. Il suo ruolo nelle prime due stagioni de La Casa … L'articolo Maria Pedraza, da La Casa di Carta in poi sempre più bella e sensuale – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

