Lo stile di Sara Serraiocco, in perfetto equilibrio sul filo dorato della moda (Di martedì 8 settembre 2020) Il viso è dolce ma a tratti quasi, verrebbe da dire, inquietante. Magnetico, senza dubbio. I lineamenti delicati, un velo di occhiaie, segni di grafite sulla pelle candida, di cui va fiera: «Mia madre me le faceva coprire ma sono state la mia fortuna. Preferisco l’aria da vampiro che da bambola», ha dichiarato nel 2017 in un’intervista. Sara Serraiocco, segni particolari: apparenza da timida, personalità da caterpillar. Non per niente si è imposta nell’ambiente cinematografico, non solo italiano, ma anche internazionale (è protagonista della serie Tv americana The Counterpart) in una manciata di anni. Leggi su vanityfair

Il sindaco sceglie Valeria Meloncelli: sarà lei la Direttrice Generale

Al posto dello storico dirigente del Comune Pino Dieci, in pensione a fine settembre. Lei, attuale comandante della Polizia Locale, lo rimarrà fino a dicembre Da giovedì 1 ottobre Valeria Meloncelli s ...

Monza: il regista del brivido Alfred Hitchcock in mostra in Arengario

Appuntamento da non perdere in arrivo all’Arengario di Monza: dal 9 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 in esposizione una mostra che indaga la figura del regista del brivido Alfred Hitchcock (1899-1980), ...

