Lapponia: dormire in un hotel di ghiaccio (Di martedì 8 settembre 2020) Attualmente, ci sono 3 hotel Ice in Lapponia Il primo hotel ice ad essere stato costruito nel lontano 1989 è quello di Jukkasjärvi, vicino a Kiruna in Svezia e quest’anno ha felicemente festeggiato il suo 31° anniversario.Gli altri Ice hotels si trovano vicino ad Alta in Norvegia “The Igloo hotel” a Sorrisniva e Rovaniemi in Finlandia “Artic Snow hotel” a Sinettä.Questi hotel vengono ricostruiti ogni anno durante il mese di dicembre con l’obiettivo di essere aperti poco prima di Natale. Per tutta la stagione invernale, la temperatura all’interno non scende sotto i -5° C. Il letto è confortevole ricoperto da pelli di renna, quindi niente paura delle basse temperature, poiché il tepore del ... Leggi su sbircialanotizia

