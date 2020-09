Juventus-Suarez, arriva un altro indizio: quel like del fratello… (Di martedì 8 settembre 2020) Ormai non è più una novità. La Juventus ha scelto Luis Suarez per affiancare Cristiano Ronaldo nella prossima stagione. Dopo la rottura con il Barcellona, il club bianconero ha subito avviato i primi contatti e l’accordo sull’ingaggio è stato raggiunto in tempi relativamente brevi. Non dovrebbero esserci problemi nemmeno sulla risoluzione con il club spagnolo, l’ultimo ostacolo è rappresentato dal passaporto italiano. Suarez dovrà sostenere un esame di livello B1, non dovrebbero esserci problemi, si sta cercando una data libera per procedere con la prova e risolvere tutto al massimo entro la prossima settimana. I bianconeri sono pronti a liberare spazio con la rescissione di Higuian, il fratello del Pipita è arrivato ieri in Italia, si ... Leggi su calcioweb.eu

