"Juventino e comunista, non puoi". Vincenzo De Luca spacca-Napoli: clamorosa rissa De Laurentiis-Caldoro (Di martedì 8 settembre 2020) Continua il battibecco a distanza tra Stefano Caldoro, candidato alla presidenza della Regione Campania, ed Aurelio De Laurentiis. Dopo la risposta di del patron azzurro al primo attacco, oggi è arriva la nuova risposta da parte del politico attraverso Facebook: "Caro ADL, non hai resistito a fare lo “sborone” - come dite voi romani - entrando a gamba tesa nella campagna elettorale. Tu invadi il campo della politica tifando per De Luca: è proprio vero che chi si somiglia si piglia. Io sono il tifoso di sempre (a differenza di voi due), che ama Napoli e il Napoli. Tifo per i colori della mia città da bambino e vorrei una squadra sempre più forte. So bene che si vince e si perde, ma bisogna sempre giocare per vincere, non solo per partecipare. ... Leggi su liberoquotidiano

