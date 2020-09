James Rodriguez sceglie l’Everton: “Uno dei grandi motivi è stata la presenza di Carlo Ancelotti” (Di martedì 8 settembre 2020) Chi non muore si rivede. E così, alla fine, James Rodriguez è finito all’Everton di Carlo Ancelotti, un anno dopo che il tecnico aveva provato a portarlo a Napoli. Il colombiano ha già rilasciato le prime dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Sono davvero, davvero felice di essere in questo grande club, un club con così tanta storia e con un manager che mi conosce molto bene. Non vedo l’ora di fare grandi cose qui e vincere, che è l’obiettivo di tutti. Sono venuto qui per cercare di migliorare, sono venuto qui anche per aiutare la squadra a vincere, ... Leggi su calciomercato.napoli

