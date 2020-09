Italia, Mancini come Lippi: solo due sconfitte nelle prime 21 partite da ct (Di martedì 8 settembre 2020) Sorride l'Italia e sorride anche Roberto Mancini. Bella vittoria contro l'Olanda nella seconda giornata di Nations League. Una rete di Barella, a seguito di una grande azione corale, ha regalato tre punti e primo posto nel girone del torneo per Nazionali. Un successo che permette anche al ct di siglare un record molto importante.Italia, Mancini come Lippicaption id="attachment 1018521" align="alignnone" width="717" Mancini (getty images)/captioncome ricorda Opta, grazie alla vittoria contro l'Olanda, il ct Roberto Mancini entra nell'Olimpo dei commissari tecnici dell'Italia. I suoi risultati sono incredibli. Il mister, infatti, ha perso soltanto due partite nelle 21 disputate sulla ... Leggi su itasportpress

