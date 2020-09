Inter, per Lautaro pronto il rinnovo con aumento (Di martedì 8 settembre 2020) Inter rinnovo Lautaro Martinez – L’ultimo tentativo di assalto a Lautaro Martinez da parte del Barcellona sembra fallito. Dalla Spagna nei giorni scorsi rimbalzavano le voci di una nuova offerta da 65 milioni più una contropartita tecnica, ben distanti dagli 85 milioni chiesti dall’Inter più un giocatore. Un no quindi che blocca la trattativa definitivamente. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

