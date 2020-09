Esclusiva: Ranieri-Salernitana, accordo. Atteso il via libera della Fiorentina (Di martedì 8 settembre 2020) Luca Ranieri sarà un nuovo difensore della Salernitana. Un’altra esperienza in B per Il classe 1999 rientrato a Firenze dal prestito di Ascoli. Poco fa sono stati trovati tutti gli accordi tra Ranieri e il club granata. Già nel pomeriggio è Atteso il via libera della Fiorentina, a questo punto un passaggio quasi automatico. Foto: Gettyimages L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Ranieri Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO: obiettivo in casa Wolverhampton CalcioMercato.it Calciomercato Sampdoria, ESCLUSIVO: obiettivo in casa Wolverhampton

La Sampdoria vuole rinforzare ma anche ringiovanire la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. In tale, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, si registra l’interessamento ...

ESCLUSIVA TJ - Duravia: "Che emozione sostituire Salihamidzic! Tanti consigli da Legrottaglie. E quando mi infortunai..."

Ben sette stagioni con la maglia della Juventus. A livello di Settore Giovanile, ma con interscambi continui con la prima squadra negli anni di Claudio Ranieri e Ciro Ferrara. Tra i calciatori che nel ...

