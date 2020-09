Edison: avviate trattative con F2i per riacquistare 70% di E2i (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Edison ha avviato le trattative con F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture, al fine di “risolvere la partnership in E2i Energie Speciali, società leader nel settore eolico, rilevando la quota che ancora non possiede, pari al 70%”. E’ quanto comunica la stessa società. Infatti, spiega la nota, “E2i Energie Speciali, è nata nel 2014 dalla volontà di Edison e F2i e di cui Edison, che la consolida integralmente, possiede la restante quota del 30%. Inoltre, 2i Rete Gas, società partecipata da fondi di investimento gestiti da F2i, Ardian e APG, “ha inviato una manifestazione di interesse per l’acquisto del 100% di Infrastrutture Distribuzione Gas, società interamente posseduta da Edison e che gestisce le reti e ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Edison avviate Edison: avviate trattative con F2i per riacquistare 70% di E2i Il Messaggero Edison: avviate trattative con F2i per riacquistare 70% di E2i

(Teleborsa) - Edison ha avviato le trattative con F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture, al fine di "risolvere la partnership in E2i Energie Speciali, società leader nel settore eolico, rilevando l ...

(Teleborsa) - Edison ha avviato le trattative con F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture, al fine di "risolvere la partnership in E2i Energie Speciali, società leader nel settore eolico, rilevando l ...