Due asteroidi voleranno vicino alla Terra oggi: sono grandi quanto un aereo (Di martedì 8 settembre 2020) Due asteroidi in un giorno passeranno vicino alla Terra. Proprio oggi, due rocce spaziali della dimensione di un aereo voleranno vicino al nostro pianeta: per fortuna, nonostante la vicinanza, la Nasa rassicura che non corriamo alcun pericolo. Soltanto la scorsa domenica abbiamo assistito al passaggio di 2010 FR, un asteroide la cui dimensione è paragonabile al doppio della Piramide di Cheope. E, quest’oggi, sono in arrivo altri due corpi celesti: si tratta di 2020 PT4, di recente scoperta e, stando alle informazioni reperite dal JPL della Nasa, sembra essere arrivato già vicinissimo alla Terra. 2020 PT4, secondo le prime stime, è lungo 36 metri e ... Leggi su tpi

Lucia05149332 : RT @greenMe_it: Due asteroidi grandi quanto un aereo voleranno oggi vicino alla Terra: due visite in un solo giorno - manu_lovemusic : RT @greenMe_it: Due asteroidi grandi quanto un aereo voleranno oggi vicino alla Terra: due visite in un solo giorno - greenMe_it : Due asteroidi grandi quanto un aereo voleranno oggi vicino alla Terra: due visite in un solo giorno - CesareAleardi : Per nostra fortuna, in entrambi i casi si tratterà di voli sì ravvicinati ma non pericolosi. Unico neo, entrambi so… - _IL_DIGA_ : Ancora troppo lontano. Asteroidi, vedete di fare meglio per cortesia. -

Ultime Notizie dalla rete : Due asteroidi Due asteroidi grandi quanto un aereo voleranno oggi vicino alla Terra: due visite in un solo giorno greenMe.it Due asteroidi grandi quanto un aereo voleranno oggi vicino alla Terra: due visite in un solo giorno

Due asteroidi passeranno a breve distanza dalla Terra in un giorno. Oggi infatti due rocce spaziali voleranno vicino a noi, come segnalato dalla Nasa. Entrambi hanno le dimensioni di un aereo ma per f ...

Osservatorio di Isnello, in arrivo due supertelescopi per la ricerca di nuovi corpi celesti

Il centro astronomico di Isnello, sulle Madonie, si arricchirà presto di due nuovi potenti telescopi per la ricerca di nuovi corpi celesti e di asteroidi. I due progetti sono stati annunciati nel cors ...

Due asteroidi passeranno a breve distanza dalla Terra in un giorno. Oggi infatti due rocce spaziali voleranno vicino a noi, come segnalato dalla Nasa. Entrambi hanno le dimensioni di un aereo ma per f ...Il centro astronomico di Isnello, sulle Madonie, si arricchirà presto di due nuovi potenti telescopi per la ricerca di nuovi corpi celesti e di asteroidi. I due progetti sono stati annunciati nel cors ...