Di Berardino: con apertura scuole 14 settembre risposte certe a ragazzi e famiglie (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “L’apertura dell’anno scolastico 2020/2021 ha bisogno di certezze di fronte alla doppia esigenza di rimettere al centro il tema della formazione e della socialita’ dei ragazzi e per rispondere alle esigenze avanzate dalle famiglie. In questi mesi e settimane abbiamo svolto un importante lavoro per aprire l’anno scolastico in sicurezza, sia lavorando in sede locale con l’Ufficio scolastico regionale, con Upi, Anci e con i Sindaci e i dirigenti scolastici e l’Area metropolitana, (adottando come Regione Lazio scelte importanti su sanita’ e trasporti in favore delle scuole), sia in sede di Conferenza Stato-Regioni definendo opportune linee guida sulla riapertura.” “Va dato atto a tutte le Istituzioni, da quelle ... Leggi su romadailynews

Posticipo della riapertura delle scuole a dopo il referendum. Questo chiedono a gran voce i sindaci della provincia di Latina, e di buona parte del Lazio, per evitare costi aggiuntivi di sanificazione ...

