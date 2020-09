Crema: sospetto caso Covid,classe a casa (Di martedì 8 settembre 2020) MILANO, 08 SET - La febbre di un bambino ha fatto scattare il protocollo anti-Covid in una scuola a Crema, Cremona,, con tutta la classe del piccolo lasciata a casa, a pochi giorni dalla prima ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

HuffPostItalia : Sospetto Covid in una scuola di Crema, tutta la classe a casa - sole24ore : Scuola, primo bimbo positivo in Trentino e un caso sospetto a Crema. Le classi in quarantena - Agenzia_Ansa : #Crema: sospetto caso di #Covid, classe a casa #ANSA - bianca_caimi : RT @Agenzia_Ansa: #Crema: sospetto caso di #Covid, classe a casa #ANSA - Miti_Vigliero : RT @fanpage: Caso sospetto di #Covid19 in un asilo, tutta la classe in isolamento -