Coronavirus, Solinas: “Contagi in Sardegna? Colpa del governo” (Di martedì 8 settembre 2020) CAGLIARI – “La storia è semplice: in Sardegna il virus circolava pochissimo. Il governo ha bocciato il mio progetto per garantire ferie sicure a tutti e così i turisti hanno di fatto portato il covid sull’isola, senza che nessuno li controllasse in partenza: si sono per lo più contagiati tra loro, e ora vengono rilevati al rientro a casa”. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, in una lunga intervista rilasciata al direttore di Libero, Pietro Senaldi, per fare il punto sul picco di contagi registrato nell’isola ad agosto. Leggi su dire

