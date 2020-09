Conte in visita al porto di Beirut a un mese dall'esplosione (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato al porto di Beirut per una visita in seguito alla tragica esplosione del 4 agosto scorso in cui hanno perso la vita oltre 190 persone. Sul posto lo ha accolto il colonnello Youssef Haydar, Comandante del Reggimento Genio Lavori Pubblici, che fornirà al presidente maggiori dettagli circa la tragedia. Il premier è stato poi accolto sulla nave San Giusto della Marina italiana, tra i primi contingenti ad arrivare sul posto per prestare soccorso alla popolazione colpita. Nella giornata, il premier italiano incontrerà le più alte cariche dello Stato e visiterà l'ospedale da campo allestito dal contingente italiano. "Sono qui per dare testimonianza concreta di vicinanza al popolo libanese", ha ... Leggi su agi

Palazzo_Chigi : Domani, martedì 8 settembre, il Presidente @GiuseppeConteIT si recherà in visita a Beirut (Libano) per incontri ist… - ultimenotizie : Il premier #Conte inizia la sua visita in Libano recandosi sul luogo del dolore, ovvero al porto di #Beirut, dove p… - Agenzia_Italia : Conte in visita al porto di Beirut a un mese dall'esplosione - VangeloMatteo : RT @Adnkronos: #Conte al porto di Beirut, visita al cratere dell'esplosione - fisco24_info : Conte in visita al porto di Beirut a un mese dall'esplosione: AGI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è… -