Cloud9 ingaggia HenryG e kassad per la nuova squadra di CSGO

E' notizia di oggi che la squadra di Cloud9 per CSGO sta pian piano prendendo forma con due nuovi ingaggi. Stiamo parlando del commentatore Henry "HenryG" Greer che viene assunto nelle vesti di general manager e Aleksandar "kassad" Trifunović che invece prenderà il ruolo di allenatore capo. Ripercorriamo ora in breve la carriera dei due neo assunti di Cloud9. HenryG ha avuto una carriera di grande successo su Counter Strike: Source e dal 2014 ha iniziato a lavorare come talnet member. A partire dal 2015 ha collaborato con Matthew "⁠Sadokist⁠" Trivett formando il duo più conosciuto di tutti gli esports. I due hanno lavorato insieme a più di 150 eventi. kassad invece torna ad ...

