Claudio Gentile preoccupato: “presto finirà il ciclo di Chiellini, Bonucci e Acerbi. Poi sarà dura” (Di martedì 8 settembre 2020) Claudio Gentile è un indimenticabile terzino-stopper della Juve e dell’Italia negli anni 70-80, adesso i tempi sono cambiati anche per quanto riguarda il modo di stare in campo e di difendere e secondo l’ex calciatore potrebbero esserci dei problemi ad individuare calciatori affidabili. Ecco quanto dichiarato a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Mi creda, è più che altro una questione di compiti. Una volta Trapattoni e Bearzot mi dicevano: “Oggi quello è tuo”. Ed era mio. Ero io il responsabile, fosse stato Maradona o un attaccante normale. Oggi i difensori non hanno più il riferimento dell’avversario. Non voglio dire che sia tutto sbagliato, ma questo ha impoverito sicuramente la nostra scuola. E si vede” “Presto, purtroppo, finirà il ... Leggi su calcioweb.eu

